Апелляционный суд оставил под арестом Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Об это сообщает «Лига.Новости»

Защита просила отменить решение суда первой инстанции и назначить Антоненко в качестве меры пресечения ночной домашний арест, ссылаясь на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что он содержит двух несовершеннолетних детей. Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений.

Суд принял решение оставить Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.