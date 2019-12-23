В Одесской области задержали фуру с 28 тоннами табака для кальянов – в контрабанде подозревают силовиков

В Черноморске СБУ, ГФС и внутренняя безопасность полиции задержали контейнеровоз, в котором было 28 тонн контрабандного табака для кальянов.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Отмечается, что установили «подразделение правоохранительного органа Украины», которое способствовало контрабанде. Название этого подразделения не опубликовали. Сейчас готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество и объявление о подозрении лицам, причастным к уголовному бизнесу, в том числе – сотрудникам правоохранительных органов, которые ему способствовали.

«Транспортное средство пересекло государственную границу через таможенный контроль с декларированием в качестве товара полиэтиленовой пищевой пленки. Однако за первым рядом упаковок с пленкой в ​​контейнере, который прибыл из Турции на судне, обнаружили контрафактный кальянный табак, брендформула которого – ядовита», - сообщили в полиции.

Изъяли табак, расфасованный в разную тару: 2088 килограммовых банок, почти 314 тысяч 50-граммовых упаковок, 496 пятикилограммовых ведер, 60 тысяч 100-граммовых пакетов. Общий вес контрабандного подакцизного товара составляет почти 28 тонн, а стоимость – более 4,5 миллионов гривен.

Напомним, что ранее николаевские налоговики обнаружили контрабандный табак в 30 кальянных города.