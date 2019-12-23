Суд дал два года условно подделавшему диплом николаевскому десантнику и лишил его офицерского звания

Центральный районный суд Николаева приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроков в два года военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который подделал диплом о высшем образовании, чтобы получить офицерское звание.

Соответствующий приговор вынесла коллегия судей в составе Екатеры Лагоды, Оксаны Мамаевой под председательством Дмитрия Тишко, передает пресс-служба суда.

Судом установлено, что военнослужащий, с целью получения офицерского звания - «младший лейтенант» и повышенного денежного обеспечения предоставил в своей части нотариально заверенную копию поддельного диплома о получении высшего образования и приложения к нему, при том, что высшее учебное заведение он не заканчивал.

Впоследствии ему было присвоено звание «младший лейтенант» и повышено денежное обеспечение, в результате получения которого, им был нанесен ущерб воинской части в сумме около 6 тысяч гривен.

Военнослужащий признал свою вину в полном объеме, искренне раскаивался в содеянном, сообщил, что согласился использовать поддельные документы с целью получения офицерского звания и должности и облегчения возможности быть откомандированным в зону ООС в составе своего подразделения.

Отметил, что нанесенный ущерб, возникшие в результате незаконного получения повышенного денежного обеспечения, компенсированы в полном объеме.

Прокурор и представитель потерпевшего просили суд признать военнослужащего виновным и назначить наказание с испытательным сроком.

Исследовав материалы дела, суд, с учетом положительных характеристик обвиняемого, наличия на иждивении у него двух малолетних детей, того факт, что он принимал участие в боевых действиях, а также миротворческих миссиях ООН, имеет награды, полностью компенсировал нанесенный ущерб и искренне раскаивается в содеянном , пришел к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества.

При таком, с учетом всех обстоятельств дела, суд постановил назначить военнослужащему наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, возложив на него обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении месяца проживания , работы, учебы и лишить его воинского звания «младший лейтенант».

Напомним, что ранее суд дал условный срок николаевскому морпеху, который избил сослуживца за отказ вымыть чужую посуду.