В Одессе бизнесмены наняли охранные фирмы для участия в «разборках» – конфликт пресек спецназ полиции

В Одессе местная и киевская охранные фирмы устроили разбирательство из-за спорного земельного участка и расположенного на нем здания.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полицию сообщили, что несколько десятков вооруженных мужчин в масках проникли на частную территорию. На место происшествия направили сотрудников батальона полиции особого назначения.

«Между собственником земельного участка и собственником расположенного на нем здания продолжаются судебные споры в рамках гражданско-правовых отношений. Владелец земли заключил соглашение со столичной охранной фирмой о недопущении на территорию местной охранной фирмы, нанятой его оппонентом для охраны здания», - сообщили в полиции.

Полицейские локализовали конфликт, изъяли оружие у всех его участников, доставили их в Приморский отдел полиции для установления личности. Сейчас выясняют, на каких основаниях конфликтующие стороны получили разрешение на оружие и законно ли у фирм есть лицензия на право занятия охранной деятельностью.

Напомним, что в 2017 году в Николаеве вооруженные молодчики попытались со стрельбой захватить рынок «Колос».