В Днепре хакер похитил миллион гривен у пользователей банкоматов – его арестовали с залогом в 38 тысяч гривен

В Днепре аферист дублировал банковские карты граждан, которые пользовались банкоматами.

Об этом сообщили в Киберполиции Украины.

Хакер заказал более сотни карт без идентификатора пользователя, так называемый «белый пластик». В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим мошенник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку. Затем он получал доступ к банковским картам граждан.

Также мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга. Это позволило не только похитить деньги с карточек, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших и оформлять онлайн-кредиты. Таким образом, злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен за последние полгода.

Полиция задержала мошенника, на время следствия его арестовали с правом внесения залога в размере 38 тысяч 420 гривен.

Напомним, что ранее жительница Николаева после телефонного разговора с псевдоработником банка лишилась 100 тысяч гривен.