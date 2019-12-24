Убийцу киевского ветерана АТО Олейника приговорили к 13 годам тюрьмы

В Киеве суд приговорил к 13 годам тюрьмы 58-летнего обвиняемого в убийстве ветерана АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Отметим, что речь идет об убийстве Сергея Олейника, который командовал разведкой в первом батальоне 14-й бригады Вооруженных сил Украины. Олейник также был председателем профсоюза работников-мигрантов.

Преступление произошло 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал. Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине смертельное ножевое ранение в грудь. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины. Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был «по горячим следам» задержан.

Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать. Шевченковский райсуд столицы признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.