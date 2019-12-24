В Киеве владельца «Волги», который хранил в машине гранату, ранившую при взрыве четырех детей, посадили в тюрьму на 5 лет

В Киеве суд приговорил к пяти годам лишения свободы владельца автомобиля «Волга», в котором в дети нашли гранату и пострадали от ее взрыва.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Как известно взрыв припаркованного автомобиля в Святошинском районе столицы произошел июне 2018 года. Тогда пострадали 5-летний мальчик, 11-летняя и две 8-летних девочки. Двое детей тогда попали в реанимацию.

Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

«Мужчину признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и осуждено к 5 годам лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 000 грн каждому», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, как на Ровенщине от взрыва погибли двое детей – они пришли в гости к дедушке, который ранее привлекался за хранение боеприпасов.