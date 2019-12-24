На Херсонщине задержали мужчину, который в переписке с 9-летней девочкой склонял её к созданию порно

В Каховском районе Херсонской области задержали мужчину, который через мессенджер переписывался с 9-летней девочкой и склонял её к созданию порнографической продукции.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Так, в областной отдел противодействия киберпреступности обратились родственники 9-летней девочки и сообщили, что на ее телефон поступают сообщения с видео и фотофайлами порнографического содержания.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по статье 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования киберполиция установила человека, который посылал девочке такие сообщения. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Мужчина, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия также квалифицировали по части 4 статьи 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины.

Киберполиция вместе со следователями Каховского отдела полиции, бойцами роты полиции особого назначения, под процессуальным руководством Каховской местной прокуратуры, задержала его в Херсоне на междугородном автовокзале.

В понедельник, 23 декабря, в Каховском суде состоялось заседание по избранию ему меры пресечения. Решением суда он был взят под стражу. Ему может грозить 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине задержали мужчину, который растлевал свою дочь, снимал порнопродукцию и продавал в интернете.