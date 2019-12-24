В Кривом Роге пьяная компания избила до смерти двух мужчин

В Кривом Роге в Долгинцевском районе трое пьяных мужчин забили до смерти двух людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что трое пьяных мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и еды. В результате между ними возникла драка, во время которой они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

Полиции задержала трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Киеве пьяная группа парней избила полицейского, который сделал им замечание.