Суд отправил под ночной домашний арест экс-замглавы ГМС Пимахову

Высший антикоррупционный суд 23 декабря отправил бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года», – сообщили в САП.

Кроме того, на экс-замглавы ГМС возложили ряд процессуальных обязанностей, а именно ношение электронного средства контроля, прибывать по вызову к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как известно, в ноябре 2017 года ГПУ и СБУ сорвали упомянутую спецоперацию детективов о выявлении схемы продажи украинских паспортов иностранцам. в миграционной службе заявляли, что в сентябре 2017 года Дина Пимахова по собственной инициативе обратилась с заявлением в СБУ о совершении в отношении нее провокации подкупа. 1 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обвинила НАБУ в искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников. В марте 2018 года Кабмин уволил Пимахову из миграционной службы.

19 декабря 2019 года НАБУ «дожало» бывшую топ-чиновницу миграционной службы Пимахову – ей объявили о подозрении во взяточничестве.

Напомним, что в СМИ рассказали, как украинские чиновники за несколько тысяч долларов выдали легальные документы сотруднику российских спецслужб.

Также напомним, как СБУ задержала одного из лидеров «ИГИЛ» по прозвищу «Аль Бара Шишани» – он приехал по фальшивому паспорту, но все же смог легализировать свое нахождение в Украине.

А ранее, 22 марта 2018 года, СБУ задержала начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Его подозревается в организации схемы по продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области. Согласно информации спецслужбы, сообщники за один пакет поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.

Как сообщали в Генпрокуратуре, Александр Кондратьев имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын является военнослужащим Вооруженных Сил России. Позже Кондартьева наказали условным сроком.