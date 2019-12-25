Суд отменил оправдательный приговор обвиняемому в хранении оружия, которого назвали причастным к подрыву центра волонтеров в Николаеве

Фото милиции с обысков Херсонский апелляционный суд отменил оправдательный приговор мужчине, у которого милиция нашла арсенал оружия и считала причастным к взрыву в центре волонтеров в Николаеве 2015 году.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора апелляционной инстанции.

Как известно, в августе 2015 года милиция сообщала, что в ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружили и изъяли пистолет-пулемет, 18 патронов к нему, 15 коллекционных пистолетов, 13 патронов различного калибра, пакеты с сухими смесями алюминиевого порошка (серебрин) и гранулированной аммиачной селитры, которые могут быть использованы даже в домашних условиях в качестве компонентов для приготовления взрывчатки.

Также у него изъяли устройство, на котором, возможно, осуществлялось переделка оружия.

Эксперт признал огнестрельным оружием пригодным для стрельбы пистолет-пулемет «РМ-63», в конструкцию которого вносились изменения, бельгийский револьвер «Бульдог», кремневый и капсульный пистолеты, еще несколько единиц оружия иностранного производства, а 13 разных патронов признаны боеприпасами.

Во время судебного разбирательства судья Центрального райсуда Николаева Владимир Алейников пришел к выводу, что санкцию на обыск в доме обвиняемого выдали без мотивации, изъятие похожих на оружие предметов проводилось без эксперта, а его доработку провели в неустановленное время. Также судья отмечал, что милиция затягивала проведение экспертизы. Таким образом судья признал доказательства гособвинения недопустимыми, недостоверными и принял решение оправдать обвиняемого в связи с недоказанностью совершения преступления.

Прокуратура подала апелляционную жалобу, в которой просила суд отменить оправдательный приговор и признать мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 263 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

В итоге апелляционная коллегия в составе Натальи Коломиец, Игоря Красновского и Юрия Геммы пришла к выводу, что суд первой инстанции неверно оценил ряд доказательств и все же признал вину обвиняемого Александра Кукола в незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд назначил ему наказание, которое просил прокурор в своей апелляционной жалобе.