Дело о расстреле пары под Ленинским райсудом Николаева направили на рассмотрение в Жовтневный суд

Уголовное производство об убийстве пары под Ленинским районным судом Николаева направили для рассмотрение в Жовтневый районный суд Николаевской области.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Николаевского апелляционного суда.

Как известно, в Ленинском районном суде Николаева после отводов не осталось судей, которые могут рассматривать уголовное производство относительно Герасима Багирянца, расстрелявшего семейную пару возле этого суда.

16 декабря Николаевский апелляционный суд рассмотрел представление главы Ленинского райсуда Надежды Румянцевой о направлении обвинительного акта относительно Герасима Багирянца на рассмотрение в другой суд. Коллегия судей в составе Елены Фарионовой, Натальи Чебановой-Губаревой под председательством Николая Миняйло направила материалы дела в Жовтневый райсуд.

«Учитывая расположение районных судов в пределах Николаевской области, количество работающих судей и их загруженность, апелляционный суд считает необходимым направить материалы данного уголовного производства в Жовтневый районный суд Николаевской области», – говорится в определении суда.

Отметим, что 19 декабря коллегия судей Жовтневого суда продлила обвиняемому Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля 2020 года.

Как известно, днем 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза» произошло двойное убийство – семейную пару расстреляли из охотничьего самозарядного ружья. Позже стало известно, Багирянц был должен убитым 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям и еще одно женщине. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Багирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

24 октября обвинительный акт по делу об убийстве двух человек возле здания Ленинсикого райсуда передали в этот же суд.

Отметим, что 25 октября в суде прошло подготовительное заседание. Двое судей, Губницкий и Кирильчук, подали тогда самоотвод.

Судья Губницкий подал заявление о самоотводе в этом деле, поскольку сразу после преступления как судья-спикер давал комментарии СМИ, где хоть и не называл Багирянца преступником, но говорил о совершении такого убийства. А Кирильчук после выстрелов видел человека с ружьем и вызвал полицию, а также описал правоохранителям подробно человека, который был с оружием. При этом адвокат не возражал против того, чтобы они состояли в коллегии. В итоге тогда Кирильчука суд оставил в коллегии, а Губницкого заменила судья Надежда Румянцева.