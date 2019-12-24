Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета, ее хотели взять на поруки 56 человек

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Об этом сообщают «Українські новини».

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Защита же просила отменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Кузьменко Владислава Добоша и разрешил допросить как свидетелей ее мужа Дмитрия и главного врача Центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимира Жовнира.

Судья удовлетворил ходатайство защиты и принял решение просмотреть видео со дня убийства Шеремета, которое использовалось для экспертизы ходьбы подозреваемой, а также видео с участием Кузьменко, снятое в больнице, где она работает.

После просмотра адвокат Кузьменко заявил, что на видео изображены разные женщины.

Прокуратура просила суд добавить к материалам дела документы о том, что накануне обысков из квартиры Антоненко якобы была тайно вынесена мина МОН-50. Суд данное ходатайство удовлетворил. Кроме того, были добавлены протоколы допросов и разговоров подозреваемых.

За Кузьменко хотели поручится 56 человек, в том числе действующие и бывшие депутаты Рады, а также врачи, военные и волонтеры. В частности такую готовность выразили депутаты: Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция «Европейская солидарность»), бывшие депутаты Олег Мусий (внефракционный), Наталья Веселова (фракция «Объединение «Самопомощь»), Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, главврач детского кардиоцентра Жовнир.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил под арестом бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета..