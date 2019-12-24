В Днепре на мужчину надели ошейник и приковали к дереву - очевидцы сказали, что его обвинили в педофилии

В Днепре компания молодых людей надела мужчине на шею ошейник с цепью, избила его и приковала к дереву.

Об этом пишет Информатор, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В ночь на вторник, 24 декабря, жители улицы Универсальной заметили, как толпа молодых людей ведет на цепи мужчину, всячески пиная его и ругая. Они приковали человека к дереву и уже думали бросить его там, но к месту происшествия прибыл патруль полиции.

Заметив полицейских, люди бросились наутек, но инспекторам удалось задержать семерых злоумышленников. К месту также прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет выяснять детали случившегося.

На потерпевшем был надет ошейник с цепью, которой его приковали к дереву. Мужчину передали медикам скорой, его госпитализировали. Причины инцидента выясняются. Очевидцы утверждают, что компания обвиняла потерпевшего в педофилии и таким образом пыталась его проучить.

Ранее сообщалось, что в Харькове подозреваемого в воровстве мужчину, которого отпустила полиция, привязали скотчем к дереву и повесили табличку «Я вор»