В Житомирской области спецназ задержал троих «домушников-гастролеров» – одного подозревают еще и в убийстве

24 декабря в Житомирской области задержали трех мужчин, обоснованно подозреваемых в причастности к ряду краж из домов на территории нескольких регионов страны.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Все они являются жителями Белгород-Днестровского района Одесской области. Двое из мужчин задержали сразу после совершения ими кражи из квартиры жительницы поселка Черняхова.

- Для этой группы характерно способ проникновения в дома - открыванием механизма стеклопакетов в окнах квартир, расположенных на первых этажах домов. Как правило, они это делали в вечернем сумраке, но до возвращения владельцев домой, с 17.00 до 20.00, - рассказал начальник ГУНП Сергей Крупей.

Во время задержания у мужчин изъято только похищенные из чужого дома вещи: ювелирные изделия и гаджеты. Также задержано транспортное средство - автомобиль «Audi», на котором передвигались подозреваемые.

- Мы располагаем информацией о том, что члены группы в течение нескольких дней находились на территории Житомирщины, снимая жилье в одном из поселков Хорошевского района. У нас есть основания утверждать об их причастности к кражам в Житомире, Черняхове, Малине, Овруче и нескольких других райцентрах области, - сказал Сергей Крупей. - Разоблачение этой банды состоялось при активном участии и помощи коллег криминальной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Третьего участника группы, 26-летнего мужчину, полицейские задержали непосредственно в гостиничном номере. Он разыскивается одесскими правоохранителями по подозрению в причастности к убийству и разбойному нападению. Поэтому и будет передан коллегам для избрания меры пресечения.

Двух других задержанных, 1993 и 1984 рождения, сейчас допрашивают следователи Черняховского отделения полиции.

Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины, которой определено наказание в виде заключения на срок до 6 лет.

Напомним, что в Николаеве уголовный розыск пресек деятельность «гастролеров» из Одесской области, которые занимались квартирными кражами.