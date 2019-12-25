Полиция опубликовала видео обмена взятой в заложники харьковчанки на полицейского

Полиция опубликовала видео освобождения женщины, которую житель Харькова взял в заложники.

Видео опубликовали на сайте полиции Харьковской области.

Как известно, ранее в Харькове мужчина взял в заложники проходящую мимо женщину, и обменял ее на сотрудника полиции.



На ролике видно, что полицейский предложил себя в роли заложника в обмен на женщину. Затем он, в ходе разговора, предложил мужчине закурить и, когда злоумышленник подкуривал, навалился на того.

Мужчина ударил правоохранителя ножом. Его задержали. Полицейский после операции находится в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что николаевец встретил бывшую сожительницу и на сутки закрыл в своей квартире – он неоднократно бил и насиловал женщину.