Полиция опубликовала видео обмена взятой в заложники харьковчанки на полицейского

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Полиция опубликовала видео освобождения женщины, которую житель Харькова взял в заложники. 

Видео опубликовали на сайте полиции Харьковской области.

Как известно, ранее в Харькове мужчина взял в заложники проходящую мимо женщину, и обменял ее на сотрудника полиции. 

На ролике видно, что полицейский предложил себя в роли заложника в обмен на женщину. Затем он, в ходе разговора, предложил мужчине закурить и, когда злоумышленник подкуривал, навалился на того.

Мужчина ударил правоохранителя ножом. Его задержали. Полицейский после операции находится в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что николаевец встретил бывшую сожительницу и на сутки закрыл в своей квартире – он неоднократно бил и насиловал женщину.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность