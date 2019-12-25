Киевлянин решил отомстить мужчине, который обвинил его отца в краже, и выстрелил ему в грудь

В Киеве мужчина хотел отомстить знакомому за обвинение отца в краже и выстрелил ему в грудь.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Павла Тычины слышны выстрелы и ранен мужчина. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, врачи и кинологи.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались со свидетелями и очевидцами, а также опросили потерпевшего:

«По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем убежал», - сказал Кузьмин.

Бригада врачей скорой помощи госпитализировала 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался 36-летний местный житель.

«Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по части второй статьи 15 и части первой статьи 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины, это - покушение на умышленное убийство. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы», - добавил начальник управления.

Ранее сообщалось, что в США застрелили врача Джорджа Буша – таким образом преступник отомстил за свою мать, умершую во время операции.