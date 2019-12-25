В Донецкой области задержали двух офицеров СБУ, которые вместе с чиновниками «Артемсоли» вымогали «откат» у бизнесмена

В Бахмуте Донецкой области 24 декабря при получении 540 тысяч гривен взятки задержали двух сотрудников СБУ. Они совместно с представителями госпредприятия «Артемсоль» вымогали «откат» у подрядчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Задержаны заместитель начальника одного из управлений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области.

Всего у подрядчика сотрудники СБУ и служащие «Артемсоли» вымогали 800 тысяч гривен. Деньги требовали за «содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег согласно подписанным актам приема выполненных работ». Эти работы у подрядчика заказала «Артемсоль». Вымогательство «откатов» происходило систематически, в рамках преступной схемы.

«Предварительно сговорившись между собой, фигуранты наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерных выгод. С этой целью они создавали искусственные препятствия фирмам во время подписания актов приема выполненных работ, затягивали сроки перечисления денег. По инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма в уполномоченные структуры с требованием провести проверки на фирмах. Размер так называемого «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров», - отмечено в сообщении.

Первую часть взятки, 8,5 тысяч долларов, передали 27 ноября в Запорожье через упомянутого сотрудника СБУ. Во время передачи второй части взятки подозреваемых сотрудников СБУ задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП «Артемсоль». Также проведены обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.

В расследовании кроме ГБР принимали участие сотрудники управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Департамента внутренней безопасности Нацполиции и управления внутренней безопасности СБУ.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», деньги вымогали у фирмы «Евро Снап Трейд». Фигурантами дела являются полковник донецко-луганского управления СБУ Вусик и подполковник из запорожского управления СБУ Байрак. Вусик занимает должность заместителя начальника Первого управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Байрак занимает должность заместителя начальника отдела защиты национальной государственности в управлении СБУ в Запорожской области. Байрака задержали в Бахмуте при передаче денег, а Вусика – в Краматорске.