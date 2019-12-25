В Харькове следователя уличили в продаже защищенной информации – деньги пересылали ему и из РФ

В Харькове задержали полицейского, который продавал информацию с ограниченным доступом и получал за это средства и Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, и Государственной пограничной службой Украины задержали следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством. В частности, злоумышленник сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базе данных «Аркан» (интегрированная межведомственная автоматизированная система обмена информацией по вопросам контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу), «Армор» и других. Так, 24 января, 22 февраля и 14 мая текущего года полицейский получил деньги за свои «услуги» на общую сумму 16 тысяч 350 гривен.

Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейским средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом.

24 декабря задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1 тысячу 300 гривен, после чего был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас прокурорами и следователями проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению.

Напомним, как ранее СБУ задержала своих сотрудников за незаконную «прослушку» телефонов и продажу полученной информации.