В СБУ задержали полковника из подразделения Минбороны в Хмельницком на взятке – он «гарантировал» фирмам победу на торгах

Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой за системную коррупцию.

Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за то, чтобы не создавать искусственные препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком.

За «вознаграждение» он также оказывал «гарантии» для победы в тендерах на 2020 год. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора фирмы–подрядчика.

Правоохранители также зафиксировали вымогательство и получение начальником отдела средств от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу. За сорок тысяч гривен он пообещал призывнику «повлиять» на должностных лиц одного из военкоматов области.

Во время проведения следственных действий по месту работы и жительства фигуранта дела, была изъята часть неправомерной выгоды и документацию, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368, частью 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения е должности.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона и Нацполицией.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области 24 декабря при получении 540 тысяч гривен взятки оперативники внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников СБУ. Они совместно с представителями госпредприятия «Артемсоль» вымогали «откат» у подрядчика.