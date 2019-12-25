В Одесской области избили девушку-военнослужащую, возмутившуюся воровством командования воинской части

В Одесской области в воинской части избили девушку-военнослужащую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль», - сообщил Загороднюк.

По информации «Думской», инцидент произошел в воинской части А3438, расположенной в селе Красноселка Лимановского района. Это региональный центр радиоэлектронной разведки. Избили солдата Наталью Кулиш, которая работала на кухне.

- Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз её избили так, что повредили позвоночник. После этого её в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом, - рассказал один из сотрудников центра.

Военнослужащая Наталья Кулиш, дело об избиении которой взял на контроль министр, рассказала подробности произошедшего, сообщает «7 канал». По словам девушки, из-за предвзятого отношения к ней в части произошел конфликт. Наталье выбила зубы сослуживица. В больницу девушку не отпустили – еще несколько дней она исправно ходила на службу, пока не началось сильнейшее воспаление. По мнению пострадавшей, всё потому, что она не захотела замалчивать факты хищения в части.

- Я сама видела, как открывался склад и как без документов все давалось. Я это видела сама. И при этом при всем, при мне неоднократно обращались, я не буду называть имен, к кому обращались. За сухпайками, сколько их нужно, открывался склад, и давались эти сухпайки без документов, - рассказала Наталья.

Напомним, что ранее офицер ВСУ заявила о домогательствах со стороны командира воинской части на Хмельнитчине.

В ноябре текущего года президент Украины Зеленский поручил Минобороны создать Военную полицию.