Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета показал расшифровку разговора о выборе «сакральной жертвы»

Адвокат Владислав Добош опубликовал расшифровку большей части телефонного разговора подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с «лицом Т», где говорилось о выборе новой «жертвы»

Об этом он сообщил в Facebook.

«На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет ?! Вопрос кому это выгодно ?! К-это Кузьменко, Т-собеседница!» – написал адвокат.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил под арестом бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета. 24 декабря апелляционный суд также оставил по арестом подозреваемую Юлию Кузьменко.