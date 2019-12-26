На Киевщине полиция задержала криминального авторитета за организацию убийства участника АТО в 2017 году

В Белой Церкви полицейские задержали 47-летнего криминального авторитета по прозвищу «Лощ» по подозрению в организации убийства участника АТО в 2017 году.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.

«Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Сотрудники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски. Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и «крышевать» игорный бизнес», – говорится в сообщении.

Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваемого вора и задержали его в Белой Церкви.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него выберет суд.

Напомним, в Николаеве угрозыск и спецназ задержали скандального блогера Артура Сороченко. Он в Хмельницком на камеру издевался над участником АТО, оскорблял и бил его. После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.

19 августа суд арестовал скандального блогера Сороченко с залогом в 40 тысяч – на выходе его облили мочой.