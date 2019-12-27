На Киевщине задержали криминального авторитета, разыскиваемого два года за убийство участника АТО

В городе Белая Церковь полиция задержала криминального вора по кличке «Лощ», которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Отмечается, что задержанный - 47-летний уроженец Кагарлыка - неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

«В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции. Нападающий, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его сообщнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался, но при этом он умудрялся держать в страхе жителей района и «крышевать» игорный бизнес.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Меру пресечения для него выберет суд.

Напомним, что ранее Артур Сороченко в Хмельницком на камеру издевался над участником АТО, оскорблял и бил его. После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.

В Николаеве 17 августа оперативники местного уголовного розыска и спецназ полиции Хмельницкой области задержали Артура Сороченко. А в несколько позже в Хмельницком суд избрал блогеру Артуру Сороченко меру пресечения в виде ареста сроком до 1 октября с залогом в 40 тысяч 145 гривен.