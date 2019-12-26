Украина экстрадировала в Испанию российского «вора в законе», которого разыскивает Интерпол

Полиция выдворила за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский».

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции:

«В апреле 2019 года «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения «Батыра Бухарского», задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам», - говорится в сообщении.

24 декабря украинские силовики экстрадировали 48-летнего гражданина РФ и уроженца Узбекистана в Королевство Испания.

Отмечается, что «Батыр Бухарский» с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. Согласно законодательству Испании «вору в законе» грозит лишение свободы сроком на 17 лет.

По данным силовиков, «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» в 1998 году в Москве «Дедом Хасаном» и в свое время был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

Напомним, что «Батыр Бухарский» был задержан 11 апреля в Киевской области.