В Харькове в одном из гаражей полиция обнаружила 12 тонн контрафактного спирта

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта. Алкоголь полицейские обнаружили во время общегосударственных профилактических мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С 25 декабря работники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов, «наливаек» и других заведений.

Так, сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции на улице Букова обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Устанавливаются лица, причастные к данному факту.

Напомним, ранее СБУ нашла на Одесчине спиртопровод из Приднестровья