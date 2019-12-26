В Кривом Роге мужчина избил двух полицейских в здании суда

В зале Криворожского райсуда мужчина напал на полицейских, когда те выводили его из помещения, выполняя постановление суда.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В этот же день, 24 декабря подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователями были внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, а именно угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, на Киевщине в здании суда конвоиры сделали для уголовников «комнату досуга».