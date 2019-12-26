У Авакова отчитались, что закрыли «все 5,3 тысячи игорных заведений»

В Украине закрыты все 5,3 тысячи игорных заведений. Об этом заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

Об этом сообщает Громадське радио.

- Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, — сказал он.

По его информации, в ходе закрытия заведений было конфисковано примерно 4,5 тысяч единиц оборудования на сумму около 51 млн грн. По факту занятия игорным бизнесом возбуждено 250 уголовных дел.

На вопрос о том, почему борьба с данным видом бизнеса активизировалась именно сейчас, Мартыненко ответил, что до недавнего времени действовало постановление правительства о лотерейной деятельности. Позволялось продавать лотереи, в том числе и электронные.

- После тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью, — добавил он.

При этом он отметил, что между игорными заведениями и теми, кто распространял лотереи, «тонкая грань».

Советник отметил, что, поскольку не удалось принять закон о легализации игорного бизнеса, то и не установлены правила осуществления такого вида деятельности.

Как известно, Кабмин в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом гослотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, министр МВС Арсен Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты. К вечеру силовики закрыли более 5 тысяч игорных заведений по всей стране.