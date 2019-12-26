НАБУ обыскивало Мининформполитики по делу о растрате денег при рекламе украинского бренда

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскивают здание бывшего Министерства информационной политики из-за дела о возможной растрате средств.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины (сейчас - Министерство культуры, молодежи и спорта Украины)», – говорится в сообщении.

Обыски проводят в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Мининфорполитики в сговоре со служащими ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» и представителями частных компаний.

Средства получали якобы для финансирования проектов по защите национального информационного пространства.

Предварительная квалификация -часть 5 статьи 191 УК Украины. Расследование детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Госсекретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко в Facebook сообщил, что обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Основатель и управляющий партнер компании CFC Big Ideas Геннадий Курочка написал в Facebook, что обвинения – «полный бред». По его словам, пока следователи НАБУ зачитывали текст постановления, в компании за несколько минут подготовили полный пакет документов, а именно договоры, акты, счета-фактуры об оплате услуг CNN и эфирные справки от CNN, подтверждающие факт выполнения услуг.

Курочка добавил, что руководство CNN в Париже/Лондоне/Атланте до Нового года на рождественских каникулах, поэтому ответ от офиса будет после 2-го января.