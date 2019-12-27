Прокуроры ГПУ во время переаттестации заявляли, что дорогое имущество им подарили родственники, - Рябошапка

Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли «получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников».

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает издание «theБабель».

Кандидатов на должности в новом Офисе генерального прокурора на последнем этапе переаттестации – собеседовании – проверяли на вопросы, связанные с добропорядочностью, и выполнение практического задания.

- Все проходило в рамках жестких правил, каждому из кандидатов или прокуроров предоставлялась возможность ответить на все вопросы, которые возникали у членов аттестационной комиссии, эти вопросы они получали заранее. Даже если во время собеседования у кандидата не было необходимых документов, собеседование могло быть остановлено, чтобы дать человеку время найти документы и предоставить все необходимые доказательства, - рассказал Рябошапка.

Член комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак добавил, что если прокурор не мог пояснить наличие доходов, а имущество превышало его заработки за последние 20 лет, комиссия оставляла за собой право полагать, что имущество нажито не добропорядочным путем.

- Тот человек, который не мог пояснить получение доходов – не может работать в прокуратуре, - отметил Чумак.

По его словам, комиссия также анализировала материалы всех производств, с которыми работал прокурор, и если прокурор не мог пояснить, почему он принимал участие в том или ином деле – у комиссии возникали сомнения в его добропорядочности.

- Вы все помните бабушку Суса? А у нас еще был дедушка, который, не имея прав на управление автомобилем, владел двумя авто люксового класса: BMW Х5 и Х6, - рассказал Чумак.

Издание отмечает, что только 610 прокуроров Генпрокуратуры из 1339 прошли третий этап переаттестации.