Премьер-министр Украины заявил о борьбе с нелегальными заправками – пока что закрыли 46 АЗС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января решить проблему с нелегальными заправками.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Уже закрыли 46 нелегальных АЗС и изъяли 1,3 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 миллиона гривен. Также начато 18 уголовных производств.

«Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще!» - заявил Гончарук.

Напомним, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями компаний-участниц топливного рынка и призвал их снизить цену на горючее. После этого цены на бензин и дизтопливо снизились, в том числе и в Николаеве.