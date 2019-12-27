СМИ сообщили, что депутат Николаевского облсовета Олабин нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом – он сам это отрицает

Вадим Олабин Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин ночью 24 декабря во время конфликта с сотрудниками патрульной полиции достал пистолет и направил его на патрульных. Олабин эту информацию отрицает.

Об этом сообщают «Новости-N».

Происшествие произошло на трассе «Николаев - Одесса», не доезжая около четырех километров до села Красное, приблизительно в 01:30. Полицейские остановили водителя «Toyota Camry», который двигался в направлении Николаева, из-за нарушения правила дорожного движения при обгоне патрульного автомобиля на перекрестке.

При общении с патрульными водитель «Toyota» нарушения правил со своей стороны не признал. Более того, во время разговора с полицейскими водитель достал пистолет, передернул затвор, дослал патрон в патронник и направил его на одного из полицейских. Воспользовавшись секундным замешательством патрульных, водитель резко нажал на газ и попытался скрыться, однако патрульные заблокировали ему движение своим «Škoda Rapid».

За рулем «Toyota» находился депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин. На месте происшествия на него были составлены админпротколы. Кроме того, по факту произошедшего конфликта между депутатом и полицейскими начато уголовное производство по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пистолет, которым водитель угрожал полицейским, оказался травматическим, модели ПСМ-Р. На него имеется соответствующее разрешение.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Вадим Олабин подтвердил, что у него была «плохая ситуация» с патрульными, но он отрицает факт угрозы в сторону полицейских.

– Такая плохая ситуация, не хочу комментировать. Скажу только то, что я никому не угрожал. Единственное, что могу сказать – события между мной и полицейскими произошли вне населенного пункта, в один час тридцать минут ночи, не то, что в слабоосвещенном, а в неосвещенном месте и меня непонятно за что остановили, – сказал Олабин.

– Никаких угроз сотрудникам полиции не было. Я действовал в соответствии с ситуацией. Ситуация заключается в том, что остановили меня вне населенного пункта, в 1:30 ночи. Единственное и самое главное мое требование было к сотрудникам полиции – проследовать к ближайшему населенному пункту, в освещенное место, где есть люди, если они даже имеют ко мне какие-то претензии, для составления админматериалов, для других вопросов. Вот, на чем я настаивал. Никаких угроз с моей стороны сотрудникам полиции не было. В итоге меня даже не ознакомили с видеоматериалами или какими-то подтверждающими документами. Мне вручили протокол, который я, конечно же, взял, потому что я буду его оспаривать. Я не могу ответить, нарушал ли я, потому что меня не ознакомили с материалами совершения нарушения правил дорожного движения, – добавил он.

Также он подтвердил, что конфликт начался из-за обгона депутатом служебной машины полиции.

– Я действительно обогнал эту машину. Но вопрос стоит так – мне кажется, что я начал обгон в разрешенном месте и закончил, возможно, его, это как свою версию строю, но она ничем не подтверждена, у меня нет видеоматериалов, возможно, закончил обгон, когда полоса уже была сплошная. Через прерывистую полосу я перестроился в левый ряд, а закончил обгон, когда уже была сплошная полоса. (…) Если я виноват, я нагну голову и заплачу штраф, если нет – буду защищаться, – отметил Вадим Олабин.

Вадим Олабин также рассказал, что действительно владеет травматическим пистолетом, но не использовал его для угрозы полицейским.

– Да никому я не угрожал, о чем вы говорите. У меня есть травматический пистолет… Хорошо, я имею право иметь с собой пистолет в транспортном средстве, в котором я еду? Все. Угрожать, никому я не угрожал, – подчеркнул депутат.

Отметим, что в декларации Вадима Олабина нет автомобиля «Toyota Camry», который остановили полицейские. Он пояснил «Преступности.НЕТ», что это служебный транспорт фирмы, в которой он работает.

Напомним, как Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. Еще напомним, как в мае депутаты Николаевского облсовета Федор Барна и Вадим Олабин устроили конфликт во время заседания бюджетной комиссии. А еще ранее Вадим Олабин в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам законности принялся угрожать заместителю главы Николаевской ОГА Александру Кушниру, намекая на физическое насилие.