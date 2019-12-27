В Николаеве нашли на улице привязанную к палке гранату без чеки

В Николаеве в пятницу, 27 декабря, мужчина заметил на улице гранату, которая была без чеки и примотана к палке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение от гражданина, что он нашел возле дома по улице Шоссейной гранату, поступило приблизительно в 11:00. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП, следственно-оперативная отдела полиции и патрульные полицейские, которые обеспечили охрану прилегающей территории.

«По заключению специалистов, находкой является боевая граната РГД-5 с запалом без предохранительной чеки, привязанная изоляционной лентой к деревянной палке», – отметили в ГУНП.

Специалисты взрывотехнической службы с соблюдением мер безопасности изъяли и направили опасный предмет на исследование с последующим уничтожением.

Следственным отделением Заводского отдела полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Сейчас полиция устанавливает владельца гранаты, а также обстоятельства, при которых опасный устройство оказался на указанной территории.

Напомним, как николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который продавал прохожим гранату.