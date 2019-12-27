На Херсонщине полиция со спецназом задержали «вора в законе» из России, которому запрещено въезжать в Украину

В Новой Каховке 26 декабря полиция задержала разыскиваемого гражданина Российской Федерации со статусом «вора в законе».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории Новой Каховки скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск. Вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России.

Мужчина ранее судим, а в 1997 году в Москве получил статус «вора в законе». В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонщины.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Напомним, что недавно полиция выдворила за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский».

Как известно, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о «преступном сообществе» – за статус «вора в законе» можно сесть до 10 лет и лишиться всего имущества.