На Полтавщине СБУ уличила руководство госагропредприятия на занижении урожайности – схема приносила фигурантам миллионы

В Полтавской области СБУ блокировала миллионные сделки руководства госструктуры при использовании особо ценных земель Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники в сговоре с представителями коммерческой структуры искусственно занизили показатели урожайности на землях академии. Затем они без необходимой постановки зерновых на складской учет вывезли зерно в частные элеваторы и присвоили большую часть урожая.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую фактические объемы собранных зерновых, черновую бухгалтерию. Также изъяты наличные в размере 2,3 миллиона гривен, незаконно присвоенных участниками сделки, на которые судом наложен арест.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

Напомним, как в сентябре в Николаевской области сотрудники СБУ и полиции выявили схему главы государственного аграрного предприятия по хищению средств путем заказа у подконтрольных фирм услуг по завышенным ценам и продаже им продукции по заниженным.

А в начале декабря СБУ задержала чиновников Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за 1 миллион долларов США. Через несколько дней псоле этого на Киевщине полиция и ГБР уличили должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины в вымогательстве 365 тысяч гривен взятки.