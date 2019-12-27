Пьяный николаевец из-за плохого самочувствия вызвал себе «скорую», а потом украл у медиков аппарат стоимостью больше тысячи евро

В Николаеве пьяный мужчина из-за плохого самочувствия вызвал себе скорую медицинскую помощь, а когда ему помогли, то он украл из служебной машины ценное оборудование.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 23:00 патрульным на служебный планшет поступило сообщение, что неизвестный мужчина по проспекту Центральном в районе остановки 3-я Слободская предлагает прохожим купить портативный электрокардиограф.

Прибывшим на место происшествия патрульным очевидцы рассказали приметы мужчины и указали, что неизвестный, увидев патрульный автомобиль, побежал в направлении улицы Садовая.

Через некоторое время патрульные обнаружили мужчину, подходящего по ориентировке. Во время поверхностной проверки у 26-летнего гражданина обнаружили электрокардиограф, который, по словам мужчины, он украл несколько часов назад в одной из бригад скорой помощи города и пытался продать.

Как стало известно позже, врачи скорой приехали на вызов, где человек в состоянии алкогольного опьянения требовал неотложной помощи. Медики привели гражданина в себя, а последний взамен незаметно для врачей схватил сумку с прибором и скрылся в неизвестном направлении. Цена такого портативного электрокардиографа примерно 1100 евро.

Патрульные передали задержанного следователям, для установления всех обстоятельств происшествия.