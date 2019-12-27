Детективы НАБУ нагрянули с обысками в Администрацию морпортов и ее филиалы

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности проводят обыски в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

Напомним, как ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

Также добавим, что 15 января 2019 года администрация Николаевского морского порта заключила договор на дноуглубительные работы стоимостью 188,35 миллионов гривен с кипрской компанией «MDCL», которая связанна с фигурирующей в деле НАБУ о хищении денег АМПУ фирмой «Техморгидрострой Николаев».