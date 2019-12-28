Организатор кровавых терактов в Париже и Бельгии погиб во время авиаудара

Организатором терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года был бельгиец Уссама Атар.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на издание «De Standaard».

Сообщается, что Атар создал группу в Бельгии с целью создания там террористической ячейки, предназначенной для совершения серии крупномасштабных нападений в Европе, в том числе во Франции.

Согласно данным СМИ, 35-летний Атар был убит в Сирии в начале 2019 года в результате авиаудара. Он возглавлял бригаду «Исламского государства», которая планировала теракты в Сирии и Европе. Атар также был организатором неудачного нападения в скоростном поезде Thalys, произошедшего 21 августа 2015 года.

Напомним, теракты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан». Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых.

В Брюсселе теракты были совершены в аэропорту и метрополитене на станции «Малбек». Погибли 38 человек, более 300 получили ранения.