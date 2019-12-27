В Одессе в порту таможенники изъяли пять тысяч пар туфель «Gucci» китайского производства

5 тысяч контрафактной женской обуви в контейнере изъяты в Одесском морском порту.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудников таможни.

Уточняется, что контейнер с женскими туфлями прибыл в Одессу из Китая. 4960 пар женских туфель сделаны под известный бренд GUCCI. Перемещение товара приостановили и сообщили правообладателю бренда о выявленном нарушении.

Контрафакт направлялся в Одессу в контейнерах «одним классом» с обычными товарами. Таким образом подделку пытались скрыть от контроля.

Напомним, ранее на украинской границе задержали грузовик с заниженной ценой одежды и парикмахерских принадлежностей – пока насчитали $223 тысячи разницы