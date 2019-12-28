На Николаевщине суд по сделке с прокуратурой отпустил под условный срок поджигателей дома фермера

Перевернутая во время побега машина злоумышленников Суд утвердил сделку прокуратуры и поджигателей дома фермера в Вознесенском районе, назначив преступникам за это преступление испытательные сроки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Вознесенского горрайонного суда.

Как известно, в ночь на 22 сентября 2018 года четверо мужчина в возрасте от 18 до 57 лет намеревались поджечь дом 50-летнего предпринимателя в селе Актово. Они бросили в его двор четыре «коктейля Молотова», от чего возник пожар. Пока жена домовладельца занималась тушением возникшего пожара, мужчины начали преследовать автомобиль со злоумышленниками. В ходе побега автомобиль подозреваемых попал в ДТП, что позволило их задержать группе фермеров. Двое человек на вопрос о том, кто их послал, называли имя «Саша»

Следствие установило, что организатор преступления, материалы относительно которого выделены в другое уголовное производство, подготовил не менее пяти «коктейлей Молотова» и подыскал трех человек для выполнения поджога.

Возле места преступления организатор выдал исполнителям пять бутылок с горючим веществом, а сам ждал за рулем «Cherry QQ». Трое злоумышленников подошли к ограждению, подожгли бутылки и забросили их во двор. Потом они вернулись в автомобиль и уехали с места преступления.

Трое исполнителей позже заключили с прокурором соглашение о признании виновности в совершении преступления, которое квалифицировали по части 2 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией») части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

В этой сделке стороны предусмотрели меру наказания – четыре года лишения свободы с одновременным освобождением от тюрьмы и назначением испытательного срока в один год.

Пострадавшие супруги также согласились на утверждение такой сделки.

В итоге суд признал эти соглашения о признании виновности, назначив Александру Саитгарееву, Александру Плужнику и Павлу Харченко оговоренные в сделке меры наказания.

Видео с места задержания поджигателей. Осторожно! Присутствует ненормативная лексика и изображения людей с телесными повреждениями.

Напомним, как в ночь на 24 декабря в Николаеве на улице Архитектора Старова подожгли «Mazda» депутата Кривоозерского райсовета.