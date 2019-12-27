На Николаевщине полиция изъяла у семейной пары килограмм каннабиса и кастет

В Новобугском районе полиции изъяла у местных жителей около килограмма каннабиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские, получив разрешение суда, провели обыск в домовладении 39-летней женщины и ее 48-летнего мужа. Во время следственных действий в помещении полицейские обнаружили несколько бумажных свертков с уже готовой к употреблению наркотическим веществом - каннабис. В сарае домохозяйства было выявлено сухие ветки растений конопли и кастет.

По словам злоумышленников, наркотики они хранили для собственного употребления, а кастет - несколько лет назад, по словам женщины, она нашла на окраине села.

Все изъятое правоохранители направили на исследование.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении супругов злоумышленников к уголовной ответственности по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и части 1 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Продолжается следствие.

Напомним, как Вознесенский райсуд оправдал мужчину с инвалидностью, которому хотели дать семь лет тюрьмы за выращивание конопли.