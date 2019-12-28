В Москве неизвестные угнали «лимузин Сталина», который принадлежал начальнику охраны украинского олигарха

В Москве шестеро неизвестных похитили уникальный советский лимузин ЗИС-115, на котором ездил глава Советского Союза Иосиф Сталин.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Автомобиль, который в советские времена предназначался для политической элиты, стоял в гараже на севере российской столицы. Ночью 27 декабря шесть мужчин проникли в гараж и погрузили лимузин на эвакуатор, после чего увезли в неизвестном направлении.

Согласно документам, ЗИС принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. По данным ресурса «Baza», владелец машины находится под домашним арестом в Украине. Ночью он получил оповещение на телефон, что автомобиль сдвинули с места. Он попросил своего знакомого из Москвы проверить гараж и тот обнаружил пропажу.

Лимузин, на котором с 1949 года ездил Сталин, оценивается в 2,5 миллиона евро. Добавим, что бронированные автомобили высшего класса ЗИС-115 выпускались несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было выпущено 56 таких машин и предназначались они для высших чинов СССР, в первую очередь для самого Сталина.

Большинство ЗИС хранились в Гараже особого назначения. Позже эта модель появилась в гаражах лидеров многих европейских и азиатских стран. Последний такой лимузин был списан из Гаража особого назначения в 1994 году.

Напомним, что ранее неизвестные в масках и с автоматом, представившись силовиками, угнали у николаевца «BMW».