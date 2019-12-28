На Киевщине пьяный отец жестоко избил своего четырехлетнего ребенка – мальчик умер в больнице

В Киевской области пьяный мужчина избил своего малолетнего ребенка, в результате чего тот скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Медики сообщили об этом факте в полицию и по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь, и от полученных травм четырехлетний ребенок умер.

При проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка сотрудники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.

По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его 44-летнего отца. Однако он объяснить работникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1, 57 промилле.

По данному факту открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия ему изберет суд.

Напомним, как в Николаеве многодетная мать родила пятого ребенка и выбросила его во двор – мальчик замерз насмерть.