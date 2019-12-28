В Харькове мужчина поджог дверь областной госадминистрации

В Харькове ночью 27 декабря мужчина поджег дверь в областной государственной администрации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Информация о возгорании входной двери государственного учреждения поступила в полицию 27 декабря в 23:20. В результате пожара выгорело около двух квадратных метров полотна двери. Пожар потушили до приезда нарядов ГСЧС. Пострадавших лиц нет.

Правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области. Его задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания полиции.

О мотивах поджигателя не сообщается.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, как в российской провинции пенсионер из-за жилищного спора поджег здание мэрии.