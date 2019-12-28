На Донбассе уголовник спустя неделю после выхода из тюрьмы взял в заложники пенсионерку и требовал денег – его задержали

В городе Курахово Марьинского района 27 декабря уголовник, который недавно вышел из тюрьмы, взял в заложники пожилую женщину.

Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции Донецкой области.

Злоумышленник выбрал в жертвы тех, кто не сможет ему сопротивляться. Он проник в дом к старикам, схватил женщину и, угрожая расправой, пытался забрать все сбережения.

71-летнему хозяину удалось выбежать на улицу и позвать на помощь полицейских. На место направилась группа реагирования полиции, которая патрулировала в этом районе.

Полицейские за несколько минут освободили женщину и задержали нападавшего. Им оказался 51-летний мужчина, который неделю назад освободился из колонии в Селидово, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, как в Харькове мужчина взял в заложники проходящую мимо женщину, и обменял ее на офицера полиции. Он при задержании злоумышленника получил ранение. Позже полиция опубликовала видео освобождения заложницы.

Также напомним, как в Одессе полицейские задержали мужчину, который взял в заложники свою сожительницу и ее беременную подругу. Злоумышленник угрожал убить их, если ему не дадут выкуп.

А 20 мая 2015 года, в одесском торговом центре «Новый Привоз» неизвестный мужчина взял в заложники двоих посетительниц аптеки, выдвинув требование вылечить его мать, которая, по словам злоумышленника, тяжело больна. В результате переговоров, занимая на тот момент должность заместителя начальника милиции Одесской области, Дмитрий Головин обменял себя на заложника.