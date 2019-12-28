В Николаеве полиция и СБУ изъяли 47 тысяч бутылок алкоголя с признаками подделки

В Николаеве полиция и СБУ обнаружили места хранения фальсифицированного алкоголя и сеть его сбыта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе санкционированных обысков в складских помещениях правоохранители изъяли 47 260 бутылок готовой ликеро-водочной продукции, а именно коньяка «Amber», «Gudauri»; водки «Pshenichna», «Любимая пшеничная», «Настойка с перцем», «Малиновка», «Наша Марка», «Iceberg», «Хуторок», «Arctica», «Ulublena», «Белый Налив» с признаками подделки марок акцизного налога.

На складах хранения, которые располагались в Корабельном районе Николаева, находилась как фальсифицированная продукция, так и продукция официальных производителей с поддельным марками акцизного налога.

Сейчас проводятся обыски в помещениях складов на территории областного центра, а также в точках розничной торговли и по местам проживания фигурантов, в которых хранилась продукция.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по признакам ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов».

Следственные мероприятия проводят оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области и сотрудниками СБУ, под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, как 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе. Позже в БСМП сообщили, что жизни троих водителей грузовых автомобилей, которые накануне ночью были госпитализированы после отравления, ничего не угрожает.

По результатам проведенной экспертизы дальнобойщики в Николаеве умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя.