Суд приговорил к пожизненному тюремному сроку исполнителей теракта в Харькове в 2015 году и тут же отпустил их из-под стражи

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова — обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. При этом им отменили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает «Громадське».

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течении 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции или после рассмотрения апелляции.

Обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе. Существует вероятность, что украинская сторона выдаст в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».

«Мы не можем согласиться с этим ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения справедливости. Мы считаем это решение политическим, не связанным никак с законом. Будем обжаловать. Если не найдем понимание в национальной системе правосудия, будем обращаться к международной», — заявил адвокат потерпевших Олег Головков после оглашения приговора.

Перед зданием суда, где объявляли приговор, собрались представители «Национальных дружин» с баннером «Обмен террористов — позор Зеленского».

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

24 февраля умер еще один раненный в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем троим объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием»). 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начало, потому что в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адвоката потерпевшего Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.

Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течении ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и теракт во время «Марша единства» в Харькове.

Напомним, что по информации СМИ из Одесского СИЗО для обмена с боевиками отпустили 11 человек, уедет в ОРДЛО и «Капитан Какао» Сергей Долженков, которого судят в Николаеве.

Как известно, обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО назначили на 29 декабря.