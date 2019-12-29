В Уругвае полиция изъяла 4,4 тонны кокаина стоимостью миллиард долларов

Власти Уругвая заявили об изъятии огромной партии кокаина - 4,4 тонны. Это рекорд за всю историю страны.

Об этом сообщает ВВС.

Кокаин был конфискован в ходе совместной операции военно-морских сил и таможни в порту Монтевидео. Наркотики были спрятаны в четырех контейнерах с соевой мукой, которая должна была быть отправлена в африканский порт Ломе (столица Того).

По словам чиновников, если бы эти наркотики были проданы на улице, то за эту партию можно было бы выручить примерно один миллиард долларов США.

Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).

МВД Уругвая сообщило, что полицейские совершили рейд на ранчо и арестовали владельца и его сына. Там также нашли наркотики.

Напомним, как в Киеве СБУ задержала владельца кальян-бара, который продавал гостям заведения кокаин – в месяц сбывал почти по килограмму.