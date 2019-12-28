СБУ отчиталась о ликвидации 300 нелегальных АЗС по всей стране – бюджет за два года недополучил около 10 миллиардов гривен

Сотрудники СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен.

Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения Президента Украины, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

Операция осуществляется под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры с привлечением специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представителями руководства местных территориальных общин.

Сейчас специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что 26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января решить проблему с нелегальными заправками.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями компаний-участниц топливного рынка и призвал их снизить цену на горючее. После этого цены на бензин и дизтопливо снизились, в том числе и в Николаеве.