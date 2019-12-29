На Винитчине пьяные девушки-подростки избили ровесницу и обрезали ей волосы

В Казатине Винницкой области три девушки-подростка жестоко пытали 15-летнюю студентку местного училища, после чего 25 декабря она попала в больницу с побоями и сотрясением мозга.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Винницкой области.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, то что к ним с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирована 15-летняя студентка местного училища. По словам потерпевшей, ее в комнате общежития избили две девушки, а третья - отрезала волосы

«Несовершеннолетние, двое из которых находились в состоянии опьянения, нанесли девушке физических и нравственных страданий, унижали его человеческое достоинство. Потерпевшая через некоторое время вырвалась и убежала из комнаты, но боялась сообщить в полицию. На следующий день состояние ее здоровья ухудшилось, и она обратилась за помощью к врачам», – говорится в сообщении.

Полицейские допросили причастных к избиению девушки. Ювенальные полицейские выясняют ситуацию, которая сложилась в учебном заведении. Сейчас Казатинский отделением полиции расследуется уголовное производство по части 2 статьи 127 УК («Истязание»), за что предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Местная жительница в Facebook Анастасия Харыш сообщила подробности этого нападения.

«В ночь с 24 на 25 трое пьяных девушек (если их так можно назвать), студентки Казатинского училища жестоко избили 16-летнюю девушку Ольгу Полонскую!» – написала девушка.

Анастасия пишет, что девушки, оставшись в комнате общежития, в течение двух часов истязали Ольгу. Они сели своей жертве на руки, закрыли ей рот и били по голове и лицу до тех пор, пока девушка не теряла сознание.

«Оля стояла на коленях, плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти св*лочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не закончилось. Взяв нож в руки сказали: «Выбирай: или нож в живот, или волосы обрезаем», Оля сквозь боль сказала, что волосы!» — подчеркнула Анастасия.

Напомним, как в Запорожье школьница избивала ногами девушку, пока остальные снимали это на видео.